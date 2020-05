Der Getränkekonzern Ottakringer bekommt neue Aufsichtsräte. In der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 sollen Maria Zesch (45), Chief Commercial Officer B2B und Digitalisierung bei Magenta Telekom, und Florian Gschwandtner (37), Gründer von Runtastic, Unternehmer und Investor, in den Aufsichtsrat der Ottakringer Getränke AG gewählt werden. Johann Marihart und Herbert Werner, seit mehr als 20 Jahren Mitglieder des Aufsichtsrates der Ottakringer Getränke AG, werden sich mit Auslaufen ihrer Funktionsperiode mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat zurückziehen. Der fünfköpfige Aufsichtsrat soll zukünftig somit aus Christiane Wenckheim, Sigi Menz, Thomas Polányi und den neuen Mitgliedern Maria Zesch und Florian Gschwandtner bestehen.

