Der wirtschaftliche Schaden durch das Coronavirus und die getroffenen Gegenmaßnahmen ist enorm. Um über sechs Prozent soll das Bruttoinlandsprodukt den aktuellen Prognosen zufolge in diesem Jahr schrumpfen. Auch am Stahlschrottmarkt werden die Folgen des Corona-Stillstands lange spürbar bleiben. "Es wird ein langer Weg zurück zur Normalität", fasste ein Schrotthändler im Gespräch mit EUWID die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...