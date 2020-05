P+F: Derzeit ist das Rennen um einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus voll im Gang. Wie sehen sie die Hersteller im Hinblick auf Produktionskapazitäten aufgestellt, wenn schlagartig mehrere Milliarden Dosen Impfstoff benötigt werden? Vollmar: Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs im Durchschnitt zehn Jahre. Durch die Kooperation versuchen wir das zu beschleunigen. Universitäten, Hersteller und Behörden bündeln ihre Ressourcen und arbeiten eng zusammen. Das ist ganz entscheidend, um dann möglichst schnell möglichst viel Impfstoff zur Verfügung stellen zu können. Dabei ist wichtig zu wissen: Je nach Impfstoff benötigt man eine spezielle Produktionsplattform. Muss diese erst aufgebaut werden, dann dauert das Jahre. Deshalb muss man für den Corona-Impfstoff Kandidaten selektieren, die sich später auch produzieren lassen.

P+F: Noch ist unklar, welcher Impfstoff zum Schluss die Zulassung erreicht. Werden Produktionskapazitäten auch wettbewerbsübergreifend genutzt werden? Vollmar: Natürlich wird die Industrie da zusammenarbeiten wo möglich, wir sehen das am Beispiel von Sanofi und GSK wo sich Technologien ergänzen. Aber generell ist das nicht so einfach, denn die von den Unternehmen genutzten Produktionsplattformen sind in der Regel sehr unterschiedlich, oft werden spezifische biologische Prozesse genutzt. Das kann man meist nicht einfach in kurzer Zeit ändern oder auf ein anderes Werk übertragen. Auch deshalb zielt die Zusammenarbeit der großen Hersteller darauf ab, sich sehr frühzeitig abzustimmen, damit am Ende möglichst viel Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen.

Dr. med. Jens Vollmar, medizinischer Leiter für Impfstoffe beim Hersteller Glaxo Smith Kline, GSK:

"Nur gemeinsam können wir die Herausforderung der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 meistern."

P+F: Das heißt also, Sie müssen jetzt bereits in die Produktion investieren und hoffen, dass Ihr Impfstoffkandidat erfolgreich ist und die Zulassung erhält. Vollmar: Das ist richtig. Denn auch das Upscaling von bestehenden Kapazitäten muss vor der Zulassung geschehen, damit wir, wenn ein Impfstoff zugelassen wird, sofort große Mengen zur Verfügung stellen ...

