Fehlfunktionen und Feldausfälle in hochwertigen elektronischen Geräten sind häufig der Auslöser kostspieliger Rückrufaktionen und juristischer Auseinandersetzungen hinsichtlich Haftungsfragen und Schadensersatzansprüchen. Umso wichtiger ist es für den Hersteller der betroffenen Elektronik zu verstehen, auf welche Ursache der vorhandene Feldausfall oder die Fehlfunktion zurückzuführen ist, da eine große Bandbreite an Fehlerbildern und möglichen Fehlermechanismen existiert. So werden je nach Anwendungs- und Einsatzgebiet sowie der angewendeten AVT (Aufbau- und Verbindungstechnik) verschiedene Mechanismen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...