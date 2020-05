Während die Exporte des deutschen Maschinenbaus im Januar und im Februar ihren Vorjahreswert lediglich um 3,9 beziehungsweise 4,4 % verfehlt hatten, sanken sie im März um 11 %. "In den ersten beiden Monaten dieses Jahres dürften sich die Auswirkungen der Corona-Krise mit Ausnahme der Ausfuhren nach China kaum in den Exportzahlen niedergeschlagen haben. Das hat sich im März schlagartig geändert", sagt VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres lagen die Maschinenexporte aus Deutschland in die EU-27 um 8,5 % unter ihrem Vorjahresniveau. Das Exportgeschäft mit den vom Corona-Virus stark gebeutelten Ländern wie Frankreich (minus 14,8 %), Italien (minus 16,1 %) und Spanien (minus 13,9 %) enttäuschte in diesem Zeitraum besonders. Auch hier war der Rückgang im Januar und Februar ...

