Die KMU-Bank Addiko Group weist für das erste Quartal 2020 einen Nettoverlust von -8,4 Mio. Euro aus (1Q19: +10,1 Mio.), was in erster Linie auf eine proaktive IFRS 9 Rückstellung in Höhe von 13,6 Mio. Euro zurückzuführen war, wie das Unternehmen mitteilt. Das operative Ergebnis vor Kreditrisikokosten habe sich hingegen um ca. 30 Prozent im Jahresvergleich auf 13,2 Mio. Euro (1Q19: 10,0 Mio.) erhöht. Addiko setzte seine Fokusstrategie fort und steigerte den Anteil der beiden Fokusbereiche Konsumenten und SME auf 62% der Bruttokundenforderungen (1Q19: 57,8%). Der Gesamtumfang der nicht notleidenden Bruttokundenforderungen blieb im ersten Quartal 2020 fast unverändert bei 3.845 Mio. Euro (JE19: 3.870 Mio.). "Die Covid-19-Pandemie hat die Regierungen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...