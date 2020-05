Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung startet Untersuchung bei Wirecard, FT Dermapharm Holding SE: Erstes Quartal 2020 trotz Corona-Pandemie von Wachstum geprägt DEMIRE startet erfolgreich in das Jahr 2020: Mieterträge und FFO wachsen im ersten Quartal deutlich Kreise: Softbank will Deal mit Telekom zu T-Mobile-US noch diese Woche verkünden Fraport: Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen bleiben im Keller Hornbach rechnet trotz Corona mit starkem ersten Quartal - Gesamtjahr lau KWS Saat wird für sein Geschäftsjahr optimistischer - Pandemie belastet später Einigung auf Lufthansa-Rettungspaket immer noch nicht nahe, FAZ IG Metall für Auslotung Stahlfusion von Thyssenkrupp mit Salzgitter oder SaarstahlRheinische Post Thyssenkrupp will schrumpfen - Gespräche ...

