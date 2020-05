Die estnischen Rettungsdienste setzen in der aktuellen Covid-19-Situation Drohnen ein und nutzen dafür das Fluginformationsmanagementsystem von Frequentis. "Mit der estnischen Flugsicherung EANS haben wir bereits im Rahmen des SESAR Joint Undertaking-Projektes Gulf of Finland (GOF) U-space erfolgreich zusammengearbeitet", sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Inhalt des Projektes war die Gewährleistung eines sicheren und umweltfreundlichen Drohnenflugbetriebs im bodennahen Luftraum. Nun kommt unser Fluginformationsmanagementsystem im Zuge der COVID-19 Pandemie erneut in Estland zum Einsatz." Gemeinsam ermöglichten es EANS, der Hersteller unbemannter Flugsysteme (Unmanned Aerial Systems, UAS), Threod Systems, und Frequentis den estnischen Blaulichtorganisationen, ...

