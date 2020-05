Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) will seine Dividende um ein Drittel reduzieren. Das Unternehmen kündigte eine Zwischendividende in Höhe von 41,70 Pence an (Vorjahr: 62,56 Pence). Diese wird in zwei Tranchen zu jeweils 20,85 Pence am 30. Juni bzw. am 30. September 2020 ausbezahlt. Ex-Dividenden Tag ist der 28. Mai bzw. der 20. August 2020. Die geplante ...

