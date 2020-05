Der Hightech-Maschinenbauer MANZ meldet heute einen Folgeauftrag mit einem Gesamtvolumen in unteren zweistelligen Millionenbereich für Anlagen zur Displayproduktion. Auftraggeber ist mit einem der größten chinesischen Display-Hersteller ein langjähriger Kunde von MANZ. Der Auftrag umfasst die Lieferung von nasschemischen Anlagen zur Herstellung großformtiger Displays. Umsatz- und Ergebniswirksam wird der Auftrag in diesem Jahr noch zu ca. 60 Prozent und ist bereits in der aktuellen Jahr..

