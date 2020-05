In den vergangenen Minuten konnte eine leichte Schwäche des JPY beobachtet werden. Auslöser war die Ankündigung der Bank of Japan am Freitag (2:00 Uhr) eine außerplanmäßige politische Sitzung abzuhalten. Eine neue Maßnahme zur Bereitstellung von Mitteln für die Banken soll diskutiert werden. USDJPY stieg nach den Nachrichten auf ein neues Tageshoch und durchbrach die Obergrenze des kurzfristigen Aufwärtskanals. USDJPY durchbrach bei der Ankündigung der BoJ-Sitzung aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...