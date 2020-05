DAX - Was kommt nach der 1.000 Punkte-Rally?

Henry Philippson,

Der deutsche Leitindex zog gestern direkt weiter gen Norden hin durch und wählte damit die bullische Variante der beiden skizzierten Szenarien. Nachrichten bezüglich eines möglichen Corona-Impfstoffes beflügelten den Index, ebenso wie die Nachricht eines von Frankreich und Deutschland geplanten Konjunkturprogramms in der Größenordnung von 500 Mrd. EUR. Heute morgen startete der Index dann im Bereich 11.200 Punkte, wurde aber sofort abverkauft.

Die heutige Eröffnungskurslücke wurde zügig wieder geschlossen, nach dem jüngsten Rallyschub von 1.000 Punkten seit dem Tagestief am vergangenen Donnerstag haben sich die Käufer aber auch wirklich eine Verschnaufpause redlich verdient. Der Rücksetzer unter die 11.000er Marke wurde aber am späten Vormittag schon wieder gekauft. So lange der Bereich um 10.950 Punkte nun nicht per Stundenschluss unterboten wird, muss eine direkte Rallyfortsetzung Richtung 11.300 Punkte eingeplant werden. Unterhalb von 10.950 Punkten steigt hingegen die Wahrscheinlichkeit einer größeren technischen Zwischenkorrektur Richtung 10.700 Punkte. DAX in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2020 - 19.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 19.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ4CP2

27,81 8.252 3,96 30.06.2020 DAX Index HZ82EJ 31,42 7.875 3,49 29.05.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 19.05.2020; 10:35 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ7XVW

5,71 11.550 18,31 30.06.2020 DAX Index HZ7UE5 10,40 12.050 10,61 30.06.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 19.05.2020; 10:35 Uhr