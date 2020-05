Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City ProperitesUnternehmen: Grand City Properites ISIN: LU0775917882Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 19.05.2020 Kursziel: 27,5 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 28,00 auf EUR 27,50. Zusammenfassung: Der Q1-Bericht zeigte trotz regulatorischer und pandemischer Gegenwinde eine stabile operative Performance. FFO 1 führte die Hauptkennzahlen mit einem annualisierten Wachstum von 5% an. Das Unternehmen wird an seiner geplanten Dividendenausschüttung festhalten, und das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr angepasst, um die jüngste Emission von Anleihen im Wert von EUR0,6 Mrd. und die Entscheidung, weitere Akquisitionen vorerst zu verschieben, widerzuspiegeln. FFOPS 1 wird jetzt bei EUR1,27 EUR bis EUR1,31 erwartet (zuvor: EUR1,31 - EUR1,35). Mit liquiden Mitteln von über EUR1,5 Mrd. und einem gut diversifizierten Portfolio sind wir weiterhin der Ansicht, dass GCP gut strukturiert ist, um die Auswirkungen der Pandemie gut zu überstehen. Nach Neukalibrierung unserer Schätzungen ist unser Kursziel jetzt EUR27,5 (zuvor: EUR28,0). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 28.00 to EUR 27.50. Abstract: First quarter reporting featured a steady operational performance, despite regulatory and pandemic headwinds. FFO 1 led headline figures with 5% annualised growth. The company will stick to its planned dividend payout, and management adjusted full year guidance to reflect the recent EUR0.6bn bond issuance and the decision to postpone further acquistions for now. FFOPS 1 is now expected at EUR1.27 to EUR1.31 (old: EUR1.31 - EUR1.35). With over EUR1.5bn in liquid assets and well diversified portfolio, we continue to believe GCP is well structured to ride out the ripple effects of the pandemic world. Our price target moves to EUR27.5 (old: EUR28) after recalibrating our estimates. Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20839.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.