++ Aktienrallye in Europa verblasst, DE30 notiert tiefer ++ DE30 versucht, sich über 11.000 Punkten zu halten ++ ThyssenKrupp (TKA.DE) überlegt, sich von weiteren Einheiten zu trennen ++Die europäischen Aktien stiegen gestern aufgrund der Impfstoff-Hoffnungen und der Idee der EU zur Ankurbelung der Wirtschaft. Frankreich und Deutschland einigten sich auf ein Budget von 500 Milliarden EUR, das zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft bei der Erholung eingesetzt werden soll. Die Idee muss jedoch von allen Mitgliedern der EU gebilligt werden, bevor sie in die Tat umgesetzt wird. An anderer Stelle sagte Moderna, dass ihr Covid-19-Impfstoff in ersten Tests vielversprechende Ergebnisse gezeigt habe. Der Aufwärtstrend wurde über Nacht fortgesetzt, aber die Rallye ließ nach der europäischen ...

