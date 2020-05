Viel besser können Börsianer nicht in eine Woche starten: Angetrieben von mehreren hoffnungsvollen Nachrichten rund um das Coronavirus und die Wirtschaft schoss der DAX gestern um mehr als fünf Prozent in die Höhe. Keine einzige der 30 Aktien beendete den Tag im Minus. Im Sammelindex HDAX gelang gleich sieben Werten sogar ein zweistelliges Plus. Gefragt waren vor allem die Underperformer der vergangenen Wochen wie Autos, Banken, Energietitel sowie Vertreter der Tourismusbranche. Die TUI -Aktie konnte satte 14 Prozent zulegen. Als Begründung verwiesen Händler auf die Nachricht, dass Italien am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...