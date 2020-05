Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,68 Prozent, der DAX bei -16,53 Prozent und der Dow Jones bei -13,81 Prozent. Heute sieht es zunächst so aus, als würde das Gap zwischen ATX und DAX grösser werden. Der ATX ist am Vormittag um mehr als vier Prozent im Minus, der DAX hält sich gut. Warimpex 3.57% voestalpine -8.93% Flughafen Wien 2.91% Bawag -6.82% SBO 2.62% RBI -6.54% Heute, am Tag 1 ohne Leerverkaufsverbot, wird vor allem der ATXFive abgefüllt. Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Eine andere Sache ist natürlich sehr wohl Faktor: Unser Nachbar Deutschland unterstützt seine Wirtschaft in der Corona-Krise mit mehr Geld als alle anderen EU-Staaten zusammen. Von den bislang angemeldeten Hilfen ...

