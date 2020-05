Zu den diesjährigen Gewinnern des Axia Best Managed Companies Award für hervorragend geführte Unternehmen gehört auch der Detmolder Klebstoffexperte Jowat. Der Vorstand der Jowat SE nahm den begehrten Preis am 13. Mai 2020 im unternehmenseigenen "Haus der Technik" in Detmold in Empfang. "Wir verstehen diese Auszeichnung als Anerkennung für Jowats Innovationskraft und unseren Anspruch, immer optimale und möglichst nachhaltige Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln", freut sich Ralf Nitschke, Vorstandsmitglied der Jowat SE. Der Axia Best Managed Companies Award (BMC) ist ein vom Wirtschaftsprüfungs- ...

