96.060 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,64 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking O¨sterreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last gabb, -22.50% ytd, +26.40% seit Start 2013. Im wikifolio haben wir die SBO-Position vorbörslich (und noch im Intraday-Plus verkauft) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.AT0000A18XM4 8,940 EUR 894,00 EUR 12,300 EUR 19.05.20 11:38NT -58,00 EUR-4,50 % 336,00 EUR 37,58 % 1.230,00 EUR100,000 STK BAWAG GROUP AG AKTAT0000BAWAG2 28,500 EUR 1.710,00 EUR 26,220 EUR 19.05.20 11:34NT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...