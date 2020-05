Tagesausblick für 20.5.: DAX legt Pause ein. Halbleiteraktien und Varta gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach dem gestrigen fulminanten Wochenauftakt legten die Aktienmärkte heute eine Pause ein. Der überraschend starke Anstieg des ZEW-Index vermochte keine nachhaltige Kauflaune erzeugen. So pendelte der DAX weiter in der seit 7. April bestehenden Range zwischen 10.200 und 11.200 Punkten. Ein ähnliches Bild zeichnen EuroStoxx50 und Dow Jones. Alle drei Indizes bewegen sich aktuell jedoch im Bereich der Obergrenze der Range.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,46 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,72 Prozent. Die Edelmetalle notierten mehrheitlich fester. Der Goldpreis klopft an der Widerstandsmarke von 1.700 US-Dollar. Silber bestätigte den Ausbruch über 17 US-Dollar. Palladium und Platin konnten ihre gestrigen Gewinne ebenfalls konservieren. Öl legte derweil eine Pause ein. Die OPEC(+)-Staaten werden sich am 9./10. Juni treffen und über mögliche Förderbeschränkungen zu beraten. Aktuell liegt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 35 US-Dollar. Anfang des Jahres lag die Notierung rund doppelt so hoch.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren

Unternehmen im Fokus

Allianz und Aurubis profitierten von positiven Analystenkommentaren. Deutsche Lufthansa sank zurück unter die Marke von EUR 8. Bei zahlreichen Internetdienstleistern wie HelloFresh und Shop Apotheke nahmen einige Investoren heute Gewinne mit. Siemens Healthineers fehlt nicht mehr viel bis zum Alltzeithoch vom Januar diesen Jahres. Bei ThyssenKrupp sorgten Spekulationen um die Zukunft der Marine- und der Stahlsparten den dritten Tag in Folge für Kurszuwächse. Heute setzte sich das Papier oberhalb von EUR 5 fest. Die Varta-Aktie erreichte heute das Februarhoch und nährt damit Spekulationen auf eine nachhaltige Trendwende nach oben.

In den USA fielen in den ersten Handelsstunden Halbleiteraktien wie AMD und Nvidia sowie der chinesischen Internetkonzern Baidu mit deutlichen Kursaufschlägen auf.

Morgen meldet CTS Eventim Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passt möglicherweise die Ziele für 2020 an. Zudem laden Aixtron, Deutsche Bank, Klöckner & Co., SAP, und United Internet zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise, Euro-Zone, April

USA - Fed-Protokoll der jüngsten Zinssitzung

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.055/11.100/11.160/11.210/11.270 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.750/10.880/11.000 Punkte

Der DAX zog zu Handelsbeginn auf 11.200 Punkte nach oben. Dort fehlten jedoch Anschlusskäufe und die Notierungen bröckelten im weiteren Verlauf wieder ab. Am Nachmittag pendelte das Aktienbarometer in einer Bandbreite zwischen 10.970 und 11.055 Punkte. Bei einem Ausbruch über 11.055 Punkte eröffnet sich aus technischer Sicht Potenzial bis zum Tageshoch von 11.160 Punkte und im weiteren Verlauf bis 11.270 Punkte. Unterhalb von 10.880 Punkten droht hingegen eine Konsolidierung bis 10.820/10.880 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 05.05.2020 - 19.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.05.2014 - 19.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B4X 3,40* 10.700 11.200 16.06.2020 DAX HX6B4V 3,68* 10.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2020; 17:25 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B2J 3,48* 11.800 11.300 16.06.2020 DAX HX6B2F 2,62* 11.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2020; 17:26 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose "Cashbuzz" App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 20.5.: DAX legt Pause ein. Halbleiteraktien und Varta gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).