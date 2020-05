Die Arbeitnehmervertreter warnten am Dienstag in einem Offenen Brief vor einer Insolvenz oder einem Schutzschirmverfahren für die Lufthansa. Beides berge unkalkulierbare Risiken und würde wirtschaftlich und politisch das falsche Signal setzen, argumentierten die Beschäftigten.In einer Botschaft an die Mitarbeiter erklärte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...