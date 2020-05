Die University of California, Berkeley (UC) und die NTT Corporation (NTT) haben heute ein Pilotprojekt für einen vernetzten Campus angekündigt, in dessen Rahmen Technologien zur Transformation des Arbeitsbereiches Parken und Transport der UC Berkeley genutzt werden sollen. Dazu sollen Verkehrsströme analysiert, Staus verringert und die Sicherheit der Fußgänger im Campusbereich Bancroft Way erhöht werden. Für das Pilotprojekt werden die Datenplattform Accelerate Smart von NTT und die modulare Datenzentrums-Infrastruktur von Dell Technologies für Edge-Bereitstellungen hochauflösender optischer Sensoren und Geräte des Internet der Dinge integriert, die Verkehrsprobleme beobachten. Diese intelligenten Technologien werden Daten liefern, mit denen das Verkehrsmanagement erleichtert und ...

