Die zum Teil deutlichen Kursaufschläge in den vergangenen Tagen haben nicht nur die Stimmung unter vielen Marktteilnehmern beflügelt. Auch das Musterdepot des AktienSensor Deutschland konnte erneut einen deutlichen Sprung nach vorne machen.

So lagen etwa die Positionen auf Siemens Healthineers (+9,1 Prozent) und Deutsche Börse (+7,4 Prozent) deutlich im Plus - und das gerade einmal drei Wochen nach Aufnahme in das Musterdepot. Weiterhin an der Spitze der Werte steht die Position auf Cancom - hier war in der außerbörslichen Indikation am frühen Mittwochmorgen ein Buchgewinn von mehr als +13 Prozent zu verzeichnen (siehe auch untenstehende Übersicht).

Nach wie vor recht positiv zeigt sich das Stimmungsbild unter den meisten Anlegern. Die jüngsten, zum Teil deutlichen Kursaufschläge wie etwa am Montag haben für einen nochmaligen Schub im kurzfristigen Sentiment gesorgt. So schlug das Stimmungsbarometer des AktienSensor am frühen Mittwochmorgen erneut klar in den positiven Bereich aus für den Dax, hier lag der Sentiment-Wert bei bis zu +40 Punkten (Maximalwert: +100 Punkte). Für den MDax wurden bis zu +27 Punkte und für den TecDax Werte in der neutralen Zone (+/-0 Punkte) gemessen. Überraschenderweise lag die kurzfristige Stimmung für den EuroStoxx 50 mit bis zu -21 Punkten im roten Bereich (Maximalwert: +100 Punkte), während für den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit bis zu +64 Punkten überdurchschnittlich positive Werte gemessen wurden.

Nachfolgend die Zwischenbilanz der aktuellen Positionen im Musterdepot des AktienSensor Deutschland (Stand der Performance-Angaben: Mittwoch, 20.05.2020, vorbörsliche Indikation um 7.15 Uhr).

