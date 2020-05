In der Finanzkrise 2008/2009 hat sich der Einzelhandel in Deutschland als stabilisierender Faktor für die Gesamtwirtschaft erwiesen. Die Chancen stehen gut, dass der Einzelhandel mit Fokus auf Nahversorgung weiterhin punktet.Der Einzelhandel nimmt in Deutschland, gesamtwirtschaftlich gesehen, eine bedeutende Rolle ein. Als Mittler zwischen Herstellern und Verbrauchern hat er eine wichtige Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs. Darüber hinaus macht die Stabilität und geringe Volatilität des deutschen Einzelhandels den darauf ausgerichteten Immobilienmarkt zu einer interessanten Anlageklasse für nationale und internationale Investoren. Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn AG weist darauf hin, dass sich insbesondere das Teilsegment des großflächigen Einzelhandels während des Strukturwandels im Einzelhandel als wachstumsstarke Anlageklasse mit einem günstigen Chancen-Risiko-Verhältnis herausgebildet hat und zwischenzeitlich mit zu den bedeutendsten Immobilien-Anlageklassen zählt. Die großen Betriebsformen wie z. B. innerstädtische Nahversorgungscenter oder Fachmarktzentren zeichnen sich laut Kuhlmann durch folgende Eigenschaften aus:

