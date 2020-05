20.05.2020 - Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414) hatte bereits am 5.05. den Verkauf eines Entwicklungsportfolios im Umfang von 2,3 Mrd. EUR gemeldet - und heute geht es weiter: 8 Entwicklungsprojekte mit einem GDV von EUR 2,0 Mrd. wurden an den Immobilienfonds Partners Immobilien Capital Management mit einer Prämie zu den ermittelten Marktwerten vom 31. Dezember 2019 verkauft und fokussiert sich so noch mehr auf Wohnprojekte in den Top-9 Städten - auf genau dass was die ADO kombiiniert mit Adler haben will von ihrer neuen, geplanten Beteiligung Consus, deren Mehrheitsanteil man ja bereits ...

