Fast um 1 Million Unzen ist die Goldproduktion der führenden, an der NYSE gelisteten Goldgesellschaften im ersten Quartal gefallen. Insgesamt waren es Berichten zufolge 974.000 Unzen weniger als noch im vierten Quartal 2019. In einer Untersuchung zu den führenden Goldproduzenten der NYSE kam heraus, dass neun von zehn Unternehmen in den ersten drei Monaten 2020 einen Produktionsrückgang verbuchten. Insgesamt lag die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...