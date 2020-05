Unsere Welt ist dreidimensional. Die Geräte selbst sind es, aber auch ihre Bedienoberflächen, obwohl heute viele Bedienpanels flach und damit zweidimensional gestaltet sind. Der Trend der Gestaltung geht in die dritte Dimension. Die Welt der Elektronik jedoch ist heute meist zweidimensional. Wenn wir von dreidimensionaler Elektronik sprechen, können wir folgende Fälle unterscheiden: Dreidimensional und fest. Die entstehenden Formen weisen von leichter Krümmung in einer Richtung (in der Praxis auch 2.5D genannt), bis hin zur Krümmung in mehreren Richtungen bis zur freien Form verschiedene Formen ...

