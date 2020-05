Ziel des schon länger gestarteten und unter Vorstandschefin Martina Merz forcierten Konzernumbaus sei eine leistungsstarke Unternehmensgruppe mit einem schlanken Führungsmodell und einem klar strukturierten Portfolio. Die Geschäfte von Thyssenkrupp werden künftig in zwei Kategorien unterteilt, wie das Unternehmen in einem "Strategie-Update" mitteilte: einerseits Unternehmensbereiche, deren Potenzial der Industriekonzern allein oder gemeinsam mit Partnern entwickeln, und zum anderen Geschäfte, für die das Unternehmen vorrangig "Entwicklungspfade außerhalb der Gruppe" verfolgen will. "Mit dieser Neubewertung des Portfolios haben wir schwierige und längst überfällige Entscheidungen getroffen, die wir jetzt konsequent umsetzen", erklärte Merz.

Ein Siebtel des Konzerns wird "abgeschoben"

Die als schlecht laufend identifizierten Bereiche - rund ein Siebtel des Konzerns - sollen künftig in eine Art "Bad Bank" ausgelagert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...