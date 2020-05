"Ich bin zuversichtlich, in den nächsten Wochen zu einer finalen Entscheidung in der sehr komplexen Transaktion zu kommen", sagte Vorstandschef Markus Haas am Mittwoch in München laut Redetext zur Hauptversammlung. Das MDax-Unternehmen hatte die Prüfung des Verkaufs im September angekündigt. Dabei geht es um einen grossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...