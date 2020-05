Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle überstieg 5,00 Millionen, von denen mehr als 325.000 starben und sich über 1,97 Millionen erholten. Die USA sind mit über 1,57 Millionen Fällen nach wie vor das Epizentrum der Krankheit. Russland, das am zweitstärksten betroffene Land, meldete 308.705 Fälle, gefolgt von Spanien mit 278.803 Infektionen. Brasilien hat bei der Zahl der Infektionen Großbritannien, Frankreich und Italien hinter sich gelassen und ist nun mit über 271.000 Fällen das am viertstärksten betroffene Land. Gestern stieg die Zahl der Neuinfektionen erneut an, nämlich auf 94.813. Die Zahl vom Dienstag lag über dem 7-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei 92.213 liegt. Quelle: Worldometers Gestern meldete Russland 8.764 neue Coronavirus-Infektionen, ...

