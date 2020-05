Dow Jones - Durchatmen nach dem Bullenrun am Montag

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Käufer im Dow Jones Industrial Average gönnen sich nach dem starken Wochenauftakt aktuell eine Pause. Der Index drehte gestern zum Handelsstart zwar an einer guten Unterstützung und hatte durchaus Chancen, neue Hochs zu markieren. Gerade aber in der letzten Handelsstunde machten die Verkäufer mächtig Druck und bewirkten neue Konsolidierungstiefs. Dies lässt für heute viele Optionen zu.



Es deutet sich ein freundlicher Handelsstart an. Bei 24.480 Punkten liegt ein Kreuzwiderstand im Stundenchart, darüber könnte der Index sich in Richtung des Widerstands bei 24.765 Punkten aufmachen. Erst ein Ausbruch auch über diese Marke generiert ein stärkeres prozyklisches Kaufsignal in Richtung 24.992 Punkte.

Bleibt der Dow Jones Industrial Average dagegen auch heute stecken und markiert keine neuen Hochs, wäre eine weitere Abwärtswelle in Richtung 24.070 Punkte möglich. Dort befindet sich die Oberkante einer Kurslücke im Chart. Auch verläuft auf diesem Niveau der EMA50 Stunde. Für antizyklische Trader könnte diese Marke also durchaus interessant sein.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2020 - 19.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2015 - 19.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HZ8BYK 67,61 17.050,00 3,29 30.06.2020 Dow Jones Index HZ8G88 68,37 17.000,00 3,27 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.05.2020; 15:38 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ6STA 62,75 31.300,00 3,58 30.06.2020 DowJones Index HZ6SSF 49,37 29.850,00 4,53 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.05.2020; 15:40 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones - Durchatmen nach dem Bullenrun am Montag erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).