Im ersten Schritt bietet der Raumklima-spezialist Zehnder zunächst zwölf verschiedene Schulungsthemen mit Schwerpunkt auf die Wohnraumlüftung an. Themen wie die kürzlich geänderte DIN 1946-6 oder die Konzeption und Inbetriebnahme eines Lüftungssystems werden dabei praxisorientiert vermittelt. Jedes Thema wird außerdem zu unterschiedlichen Wochentagen und Tageszeiten angeboten - so kann die Teilnahme ganz flexibel und nach individuellen Bedürfnissen in den Arbeitsalltag integriert werden.

Ganz neu im Angebot ist auch eine Schulung über Neuigkeiten im Produktangebot des Design-Heizkörper Bereichs. Die Zehnder Online-Schulungen sind dabei an 72 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...