Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Tagesgewinner war am Mittwoch RHI Magnesita mit 3,04% auf 25,76 (34% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,68%) vor Pierer Mobility AG mit 2,84% auf 36,20 (14% Vol.; 1W 0,56%) und Fabasoft mit 2,07% auf 24,60 (0% Vol.; 1W 0,41%). Die Tagesverlierer: Flughafen Wien mit -2,53% auf 25,00 (47% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,10%), startup300 mit -2,13% auf 4,60 (71% Vol.; 1W -2,13%), Palfinger mit -1,07% auf 18,52 (36% Vol.; 1W -1,49%) Die aktuell längste Serie: UBM mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.38%) - die längste Serie dieses Jahr: Petro Welt Technologies 8 Tage (Performance: 26.05%). Siehe auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...