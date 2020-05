Die Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) sorgte letzte Woche zum Wochenschluss noch einmal für Aufwind. So brach der weltweite Ölverbrauch nach Einschätzung der IEA weniger stark ein als zunächst befürchtet.Die ganzen Schreckensszenarien Stichwort "Öl fällt auf minus 100$ das Barrel!" haben sich nun bereits nach kurzer Zeit als exorbitante Übertreibung herausgestellt. Mittlerweile passt die IEA laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht ihre Prognose nach unten an und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...