Im Mai startete das neu gegründete Unternehmen Hygiene Austria von Palmers und Lenzing mit der Produktion von Gesichtsmasken in Österreich. Aber auch in den Lenzing-Werken in Grimsby, in der Region Yorkshire / Humbe wird produziert. Palmers-Vorstand Tino Wieser erklärt: "Die Nachfrage in Großbritannien nach Schutzmasken wird massiv durch den konsequenten Umgang mit COVID-19 getrieben. Die Lieferkette ist komplex und es ist kostspielig, den britischen Markt von Österreich aus zu bedienen. Die Produktpalette umfasst Mund-Nasen-Masken, FFP2-Masken sowie farbige Gesichtsmasken für Kinder. "Das anfängliche Echo war enorm: Zahlreiche Unternehmen haben sich binnen weniger Stunden mit uns in Verbindung gesetzt, um Bestellungen in Millionenhöhe zu ordern", sagt Stefan ...

