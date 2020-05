Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 36,49 US-Dollar. Das waren 71 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 68 Cent auf 34,15 Dollar zu.Die Lage am Ölmarkt hat sich in den vergangenen Wochen erheblich gebessert. Nach dem tiefen Absturz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...