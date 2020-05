Bern (awp/sda) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 36 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, 4 weniger als am Mittwoch. Insgesamt gab es 30'694 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte BAG noch 21 und am Montag 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...