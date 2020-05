Österreicher als Stakeholder, eine Zusammenarbeit mit der OeKB: Lewis Black, CEO des kanadischen Wolfram-Produzenten Almonty erklärt, warum er die Aktien in Wien listen will. Herr Black, Lewis, bitte erklären Sie uns zuerst einmal, wofür und von wem Wolfram verwendet wird?"Lewis Black: Wolfram (engl. Tungsten) wird neben der Auto- Luftfahrt- und Rüstungsindustrie auch in den Bereichen Medizin, Bergbau, Öl & Gas, Halbleiter, Infrastrukturgebäude und 3D-Druckern verwendet - selbst der Vibrator in Ihrem Handy ist aus Wolfram. 85 Prozent der Gesamtproduktion stammt aus China, wo auch 50 Prozent der weltweiten Produktion verbraucht wird. Ohne Wolfram wären Teile von Schlüsselkomponenten gänzlich unbrauchbar. Wolfram hat den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...