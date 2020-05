Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 33,90 US-Dollar. Das waren 2,16 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,48 Dollar auf 31,44 Dollar.Kurz vor dem Wochenende setzten Zweifel an der Erholung der Wirtschaft in China nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...