Borg-Warners iDM-Module (Bild 1) zeigen den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens bei der Entwicklung zukünftiger Mobilitätslösungen. Die iDM-Module vereinen Leistungselektronik mit Getriebetechnologie sowie Motortechnologie in einem kompakten Design. Je nach Architektur und Anwendung lässt sich die Lösung an der Vorder- beziehungsweise Hinterachse von Pkws oder leichten Nutzfahrzeugen integrieren. Die iDMs eignen sich aber nicht nur für rein elektrische Fahrzeuge, sondern können auch in P4-Hybridfahrzeugen zum Einsatz kommen. Drei Leistungsklassen mit den Bezeichnungen iDM 200-75, iDM 200-87 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...