Aufgrund des Feiertages in großen Teilen von Europa war gestern keine Emissionstätigkeit am Credit Markt abseits des Staatsanleihen Segments zu beobachten. Dies dürfte sich auch heute nicht ändern und somit dürfte die Emissionswoche knapp unter EUR 40 Mrd. an wöchentlichem Volumen verbleiben. Nächste Woche könnten einige spannende Emissionen insbesondere aus dem Financial Segment anstehen. So könnten wir von LHV Pank ein estnisches Covered Bond Debüt sehen, im Subbenchmark Format. Weiters könnten Rabobank und die spanische BBVA den Primärmarkt mit zusätzlichem AT1 Angebot bereichern. Spreadseitig verbuchten sowohl das ...

