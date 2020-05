Die am 17. April 2020 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN CL781B) mit dem Basispreis von 38 Euro und Fälligkeit am 24.12.2021 auf eine steigende Aktie von Fresenius zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 0,87 Euro und lag mit 70 Prozent im Plus. Das Ziel ist weitgehend erreicht, nachdem der Wert Fresenius in die Seitwärtsrange von vor dem Sell Off eingeschwenkt ist. Fresenius (Tageschart in Euro) Tendenz: Urheberrecht / Bildmaterial: Wir verwenden Bildmaterial von folgenden ...

