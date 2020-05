Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -34,12 Prozent, der DAX bei -16,48 Prozent und der Dow Jones bei -14,24 Prozent. Heute sieht es erneut schwächer aus, Trump legt sich mit Russland und China an und das bei US-Arbeitslosenzahlen von 17,2 Prozent. Neu in der Austrian Visual Worldwide Roadshow ist heute die Telekom Austria: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/presentation/a1_telekom_austria/3806 Statement des Unternehmens: "Die grundlegenden positiven Trends der letzten Quartale setzten sich über weite Strecken im 1. Quartal 2020 mit stabilen oder wachsenden Erlösen aus Dienstleistungen und einem Anstieg des EBITDA in Weißrussland, Bulgarien, Kroatien und Serbien fort. Da sich die Verbreitung von Covid-19 erst ...

