Heute signalisieren die Futures zur Abwechslung mal wieder fallende Kurse. Auslöser sind die neuen Spannungen zwischen den USA und China, die heute durch die Ankündigungen der chinesischen Zentralregierung zum Auftakt des "Volkskongresses", härter gegen die Demokratiebewegung in der Teilrepublik vorzugehen, sicherlich weiter zulegen. Ungeachtet dessen kann es aktuell durchaus wieder Sinn machen, in chinesische E-Commerce-Spezialisten zu investieren. Heute hat Pinduoduo vorgelegt, am Freitag folgt ...

