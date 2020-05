The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2020



ISIN Name



CA21871K9664 CORE GOLD INC.TEMP 4

CA37958W1032 GLOB.HEALTH CLINICS O.N.

CA68621L1094 ORIEN.NON-FERR.RES.DV.INC

CA8686271005 SUPREME METALS CORP.

CA86882A1093 SURGE EXPLORATION INC.

FR0000120354 VALLOUREC EO 2

