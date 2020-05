Johannes Proksch, Finanzvorstand (CFO) der Addiko Bank AG, hat dem Aufsichtsrat seine Entscheidung mitgeteilt, von seiner Funktion als Vorstandsmitglied zurücktreten zu wollen. Die Entscheidung wurde aufgrund unterschiedlicher Ansichten getroffen. Details werden in den nächsten Tagen offiziell finalisiert. Johannes Proksch hat den Angaben zufolge in den letzten zehn Jahren als CFO und Chief Transformation Officer (CTO) die erfolgreiche Restrukturierung der Addiko Bank und die letztjährige Notierung an der Wiener Börse geleitet.

