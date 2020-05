Immerhin 625 Punkte bzw. 2,6 Prozent legte der MDAX in der zurückliegenden Woche zu. Die mit Abstand größten Kursgewinne unter den 60 MDAX-Werten verbuchten mit Thyssenkrupp, der Aareal Bank und der Commerzbank diesmal die Aktien, die seit Ausbruch der Krise besonders heftig unter die Räder gekommen sind. Thyssenkrupp: +21,3 Prozent auf 5,33 Euro Nimmt man den 21. Februar als den Tag, an dem der Aktienmarkt infolge der Corona-Krise in den Sinkflug überging, dann verloren Aktien des Indust..

