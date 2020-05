Einige wenige Aktien aus dem Technologiesektor ziehen davon, aber der Gesamtmarkt hängt, ob in den USA oder in Europa, seit anderthalb Monaten in einer Seitwärtsbewegung fest. Die Kurse sind der Realität im Vorfeld weit vorausgelaufen. Jetzt ringen diejenigen, die erwarten, dass die Billionen der Notenbanken eine schnelle Rückkehr zum Wachstum garantieren mit denen, die genau das bezweifeln. Noch ist kein Lager stark genug. Aber die Trendentscheidung rückt unweigerlich näher. Lesen Sie weiter!

_________________________________________________________________________

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

_________________________________________________________________________

In dieser Ausgabe vom 23. Mai 2020 lesen Sie:

SSE intern: Wieso dauert diese Seitwärtsbewegung so lange?

Die besonderen Charts: Trump sagt "A" und gefährdet damit alles

Markt-Check: Das bullische Lager will die Entscheidung erzwingen

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Zwei neue Positionen

SSE-Depot: Dass die Entscheidung kommt, ist sicher

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

_________________________________________________________________________

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, US2605661048, XC0009655157, US60770K1079

Den vollständigen Artikel lesen ...