Der Telekommunikationskonzern Telephone and Data Systems Inc. (ISIN: US8794338298, NYSE: TDS) schüttet am 30. Juni 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar je Aktie aus. Record date ist der 16. Juni 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,68 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 19,64 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,46 Prozent. ...

