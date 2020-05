Die Erwartungen zum Handelsstart der neuen Börsenwoche sind niedrig. Immerhin gibt es einen Feiertag in den USA und damit keinen Handel an der Wall Street. Welche Voraussetzungen bringt der DAX mit? Ausklang der alten Börsenwoche Am Feiertag in Deutschland am Donnerstag startete der DAX mit vorbörslichen Verlusten in den Freitag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...