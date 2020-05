Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0895 Dollar und damit geringfügig weniger als am Freitagabend. Die Lage am Devisenmarkt war zunächst ruhig.Gegenüber dem Franken hat sich der Euro wieder etwas deutlicher unter der Marke von 1,06 etabliert. Derzeit wird er zu 1,0588 gehandelt, nach 1,0599 am Freitagabend. ...

